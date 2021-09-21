Металлист сенсационно выбил Десну на пути к 1/8 финала Кубка Украины по футболу видео
Источник:24 канал
В матче 1/16 финала Металлист дома переиграл Десну и вышел в следующий раунд Кубка Украины. Первый гол в дебютном матче за харьковчан забил английский легионер Кадим Харрис.
Металлист – Десна 2:1
Голы: Харрис, 73, Мизюк, 89 – Волошин, 45
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Гости на опыте очень уверенно отыграли первый тайм. У хозяев мало что получалось в атаке, а сами "северяне" провели классную контратаку, которую точным голом завершил Волошин.
Александр Кучер решил вносить коррективы в игру. На 60-й минуте он выпустил Кадима Харриса, которого только вчера подписали. Англичанин через пару минут отблагодарил тренера точным голом. Вырвал победу для Металлиста Александр Мизюк, который своим ударом пробил Романа Мисака.
- Четвертый раунд Кубка Украины (1/16 финала) первым преодолел Львовское движение, которое в гостях победило Николаев – 3:0.
- В 1/8 финала Кубка до 11-ти победителей 1/16 финала присоединятся пять представителей Украины в еврокубках-2021/22 – киевское Динамо, донецкий Шахтер, луганская Заря, ковалевский Колос и полтавская Ворскла. Базовый день проведения матчей – 27 октября.
Металлист – Десна видеообзор