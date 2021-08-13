Именно этого футболиста имел в виду президент харьковской команды Александр Ярославский, когда обещал болельщикам "суперфорварда".

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Сумма трансфера составила 150 тысяч евро. Дебютировать бразилец может уже 14 августа в матче против донецкого Олимпика.

Что известно о Пейшото

Пейшото перешел в Металлист из клуба Ред Булл Брагантино. Новый сезон он начинал в аренде в клубе Жувентуде. В его активе 7 голов в 12 матчах за Жувентуде. Пейшото возглавлял список бомбардиров чемпионата Бразилии.

Матеус Пейшото стал третьим бразильцем в составе Металлиста после защитника Маилтона и вингера Жо.