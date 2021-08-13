Саме цього футболіста мав на увазі президент харківської команди Олександр Ярославський, коли обіцяв уболівальникам "суперфорварда".

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Сума трансферу склала 150 тисяч євро. Дебютувати бразилець може вже 14 серпня в матчі проти донецького Олімпіка.

Що відомо про Пейшото

Пейшото перейшов у Металіст з клубу Ред Булл Брагантіно. Новий сезон він починав в оренді в клубі Жувентуде. В його активі 7 голів в 12 матчах за Жувентуде. Пейшото очолював список бомбардирів чемпіонату Бразилії.

Матеус Пейшото став третім бразильцем у складі Металіста після захисника Маілтона і вінгера Жо.