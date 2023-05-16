Никогда снова: клуб УПЛ не прекратит существование в случае вылета из элиты, что им и угрожает

Харьковский Металлист не собирается снова отходить в вечность. Коллектив примет любое развитие событий.

Харьковский клуб не прекратит существование в случае вылета в Первую лигу Украины. Металлист готов восстанавливать команду.

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Все из чистого листа

Украинский спортивный журналист Игорь Цыганик отметил, что у Металлиста есть определенные проблемы с задержками зарплаты, что обычно негативно влияет на состояние команды. Нынешний сезон, конечно, получился не такой, как хотели в клубе. Если Металлист останется в УПЛ, то будет выступать в УПЛ, и если нет, то коллектив будет играть в Первой лиге. То есть клуб будет существовать в любом случае.

Журналист отметил, что харьковчане конца будут цепляться за высший дивизион Украины, хотя бы за переходные матчи, однако в случае неудачи ничего радикального не произойдет. Если же Металлист все же покинет элиту, то харьковский клуб начнет перестраиваться, опираясь на молодежь, поскольку у них хорошая юношеская команда, где есть хорошая перспектива.

Стоит отметить. Ранее бывший тренер "желто-синих" Мирон Маркевич предположил, что два харьковских коллектива Металлист и Металлист 1925 года могут объединиться в одну команду.

Напомним, что свою борьбу за выживание скорее всего уже проиграл Львов. "Золотые львы" практически упустили все шансы на сохранение прописки в Украинской Премьер-лиге. Такая судьба клуба не устраивает людей, поэтому львовский коллектив может прекратить свое существование. Львов уже покинул один из лидеров команды, чем подтвердил печальную участь команды.

Ситуация Металлиста