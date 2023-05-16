Харківський клуб не припинить своє існування в разі вильоту до Першої ліги України. Металіст готовий відбудовувати команду.

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Український спортивний журналіст Ігор Циганик зазначив, що у Металіста є певні проблеми з затримками зарплати, що ж звичайно негативно впливає на стан команди. Поточний сезон, звісно, вийшов не такий, як хотіли у клубі. Якщо Металіст залишиться в УПЛ, то виступатиме в УПЛ, та от якщо ні, то колектив гратиме у Першій лізі. Тобто клуб існуватиме у будь-якому випадку.

Журналіст зазначив, що харків'яни кінця чіплятимуться за найвищий дивізіон України, хоча б за перехідні матчі, проте у разі невдачі нічого радикального не відбудеться. Якщо ж Металіст все ж покине еліту, то харківський клуб почне перебудовуватись, опираючись на молодь, оскільки вони мають хорошу юнацьку команду, де є хороша перспектива.

Варто зазначити. Раніше колишній тренер "жовто-синіх" Мирон Маркевич припустив, що два харківських колективи Металіст та Металіст 1925 можуть об'єднатися в одну команду.

Нагадаємо, що свою боротьбу за виживання, скоріше за все, уже програв Львів. "Золоті леви" практично втратили усі шанси на збереження прописки в Українській Прем'єр-лізі. Така доля клубу не влаштовує зацікавлених людей, тому львівський колектив може припинити своє існування. Львів уже покинув один з лідерів команди, чим підтвердив сумну долю команди.

Ситуація Металіста