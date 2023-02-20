Во время зимних сборов тренерский штаб Днепра-1 пригласил на просмотр 6 игроков харьковского Металлиста. Впрочем, только двое из них смогли составить конкуренцию игрокам лидера чемпионата УПЛ.

Читайте также Какие шансы у Днепра-1 на победу в Лиге конференций: главные фавориты турнира

Усиление под чемпионат

На своем официальном сайте Днепр-1 сообщил, что полузащитники Евгений Пидлепенец и Вячеслав Танковский стали игроками команды. Оба футболиста арендованы у харьковского Металлиста до завершения сезона.

К слову. В Днепре-1 уже играют шесть бывших игроков Металлиста: Рыбак, Сарапий, Горбунов, Балули, Бабенко и Танчик. Кроме того, главный тренер днепрян Александр Кучер и спортивный директор Евгений Красников тоже работали в харьковском клубе.

Полузащитники уже внесены в официальную заявку на чемпионат Украины. Пидлепенец будет играть за Днепр-1 под 11 номером, а Танковский выбрал себе 31-й. Однако новички команды не смогут помочь днепрянам в ближайшем матче против кипрского АЕКа. Поскольку вакантные три позиции заняли легионеры – бразильцы Хайнер и Пеглоу, а также костариканец Матаррита.

Напомним, что в первом матче 1/16 Лиги конференций днепряне уступили киприотам со счетом 0:1. Ответный матч состоится 23 февраля.