Металлист имеет задолженность перед командой: Огненович уже не тренирует харьковчан

В харьковском Металлисте появились серьезные проблемы. Клуб не выплачивает зарплату команде.

По информации источника, харьковская команда не получает зарплату за последние три месяца. Также Перица Огненович больше не исполняет обязанности главного тренера Металлиста. Команда работает под руководством Руслана Фомина и ассистенты.

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Харьковчане столкнулись с большими проблемами

Однако никакой информации об увольнении Огненовича не было и вообще о каких-то изменениях и проблемах в клубе. Zorya Londonsk сообщает, что неизвестно, кто выведет Металлист на следующий матч 18-го тура УПЛ против Александрии.

Напомним, что харьковский клуб 27 января 2023 года назначил Огненовича на должность исполняющего обязанности главного тренера. Команда под его руководством уже провела два поединка, в которых харьковчане потерпели два поражения – от Руха (1:2) и Ингульца (2:1).

В настоящее время Металлист находится в зоне плей-офф на вылет. Харьковчане занимают 13 место среди 16 клубов УПЛ, имея в своем активе 16 баллов. До выхода из этой опасной зоны отставание только в одно очко. На 12-й позиции идет львовский Рух (17 пунктов).

Во втором круге УПЛ харьковскому клубу остается сыграть еще 13 матчей.

Поединок Металлист – Александрия состоится уже 17 марта в 13:00.