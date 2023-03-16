За інформацією джерела, харківська команда не отримує зарплату протягом останніх трьох місяців. Також Періца Огненовіч більше не виконує обов'язки головного тренера Металіста. Команда працює під керівництвом Руслана Фоміна та асистенти.

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Харків'яни зіткнулись із великими проблемами

Однак жодної інформації про звільнення Огненовіча не було та й взагалі про якісь зміни та проблеми у клубі. Zorya Londonsk повідомляє, що наразі невідомо, хто виведе Металіст на наступний матч 18-го туру УПЛ проти Олександрії.

Нагадаємо, що харківський клуб 27 січня 2023 року призначив Огненовіча на посаду виконувача обов'язків головного тренера. Команда під його керівництвом вже провела два поєдинки, у яких харків'яни зазнали двох поразок – від Руха (1:2) та Інгульця (2:1).

До слова. Поєдинок Металіст – Олександрія відбудеться вже 17 березня о 13:00.