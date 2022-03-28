Красников о сборах Металлиста

Вице-президент харьковского Металлиста Евгений Красников рассказал о существовании клуба во время войны в Украине. Команда продолжает тренироваться в Турции.

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По словам Красникова, все финансы за проживание, питание, весь быт команды, как и обеспечение людей, которые сейчас находятся на стадионе в Харькове, взял на себя Александр Ярославский.

Перволиговый "Металлист" не сидит без дела, а продолжает играть товарищеские спарринги с иностранными командами.

Мы переехали в менее дорогую гостиницу, но условия прекрасные. Легионеров временно отпустили – на правах аренды с перспективой возвращения, но команда регулярно тренируется и проводит спарринги с хорошими соперниками – обыграли финский ХИК, турецкий Башакшехир. В общем у нас все по плану,

– сказал вице-президент харьковчан.

Красников добавил, что харьковский клуб готов принять в своем лагере игроков сборной Украины вместе с их семьями.

Отметим, что в матче против Истанбула за харьковский клуб сыграл Ярослав Ракицкий, который после расторжения контракта с российским Зенитом, находится без команды. Поединок против турок закончился победой Металлиста – 1:2. Дубль в составе украинского клуба оформил нападающий Руслан Фомин.