Кривбас – Металлист 0:5

Голы: Зотько, 16 (авт.), Пейшоту, 53, 85, Балулу, 65, Хоррис, 67

Удаление: Займенко, 64 (Кривбасс)

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Металлист ожидаемо агрессивнее вошел в игру и быстро открыл счет. Пидлепенец сумел нанести удар по воротам Кривбасса после навеса в штрафную. Мяч рикошетом от Зотька оказался в воротах.

Кривбасс тоже не отсиживался в защите и провел две неплохие атаки, но отличиться не смог.

Сразу после перерыва преимущество гостей мог закрепить Балулу. Француз разрядил пушку, однако Кривбасс спас каркас ворот.

Через несколько минут Балулу записал в свой актив результативную действие. Навес француза в штрафной соперника завершился голом Пейшоту.

На 64 минуте Кривбасс подвел Займенко, который во втором тайме получил две желтые карточки и был удален с поля. При численном большинстве Металлист чувствовал себя комфортно и легко довел матч до разгрома.

По голу на свой счет записали Балулу и Хоррис, а Пейшоту оформил дубль.

На 85 минуте игры после 5 гола Металлиста болельщики забросали поле несколькими файерами. На 90 минуте игра была продолжена.

Кривбасс – Металлист видеообзор

После 10 туров Металлист лидер чемпионата, имея 28 очков. Кривбасс занимает второе место и проигрывает харьковчанам 8 очков.