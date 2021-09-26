Кривбас – Металлист 0:5
Голы: Зотько, 16 (авт.), Пейшоту, 53, 85, Балулу, 65, Хоррис, 67
Удаление: Займенко, 64 (Кривбасс)
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Металлист ожидаемо агрессивнее вошел в игру и быстро открыл счет. Пидлепенец сумел нанести удар по воротам Кривбасса после навеса в штрафную. Мяч рикошетом от Зотька оказался в воротах.
Кривбасс тоже не отсиживался в защите и провел две неплохие атаки, но отличиться не смог.
Сразу после перерыва преимущество гостей мог закрепить Балулу. Француз разрядил пушку, однако Кривбасс спас каркас ворот.
Через несколько минут Балулу записал в свой актив результативную действие. Навес француза в штрафной соперника завершился голом Пейшоту.
На 64 минуте Кривбасс подвел Займенко, который во втором тайме получил две желтые карточки и был удален с поля. При численном большинстве Металлист чувствовал себя комфортно и легко довел матч до разгрома.
По голу на свой счет записали Балулу и Хоррис, а Пейшоту оформил дубль.
На 85 минуте игры после 5 гола Металлиста болельщики забросали поле несколькими файерами. На 90 минуте игра была продолжена.
Кривбасс – Металлист видеообзор