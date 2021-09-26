Кривбас – Металіст 0:5

Голи: Зотько, 16 (авт.), Пейшоту, 53, 85, Балулі, 65, Хорріс, 67

Вилучення: Займенко, 64 (Кривбас)

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Металіст очікувано агресивніше увійшов у гру й швидко відкрив рахунок. Підлепенець зумів завдати удару по воротах Кривбасу після навісу у штрафний. М'яч рикошетом від Зотька опинився у воротах.

Кривбас також не відсиджувався у захисті й провів дві непогані атаки, але відзначитися не зміг.

Відразу по перерві перевагу гостей міг закріпити Балулі. Француз розрядив гармату, проте Кривбас врятував каркас воріт.

Через декілька хвилин Балулі записав у свій актив результативну дію. Навіс француза у штрафний суперника завершився голом Пейшоту.

На 64 хвилині Кривбас підвів Займенко, який у другому таймі отримав дві жовті картки й був вилучений з поля. За чисельної більшості Металіст почувався комфортно й легко довів матч до розгрому.

По голу на свій рахунок записали Балулі та Хорріс, а Пейшоту оформив дуль.

На 85 хвилині гри після 5 голу Металіста вболівальники закидали поле декількома фаєрами. На 90 хвилині гра була продовжена.

Кривбас – Металіст відеоогляд

Після 10 турів Металіст лідер чемпіонату, маючи 28 очок. Кривбас посідає друге місце й програє харків'янам 8 очок.