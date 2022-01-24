Металлист – Слован Либерец 1:0
Гол: Риаскос, 80
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На этот раз соперником харьковской команды выступил чешский Слован, который является трехкратным чемпионом Чехии. Также клуб трижды выступал в Лиге чемпионов и 10 раз участвовал в Лиге Европы/Кубке УЕФА.
В отличие от первого матча, где "желто-синие" одержали уверенную победу (5:0) над болгарской Славией, эта игра для коллектива Александра Кучера вышла гораздо тяжелее.
Победу "желто-синие" одержали благодаря голу колумбийца Брайана Риаскоса. На 80-й минуте венгер выиграл силовую борьбу у оппонента и удачно пробил по воротам. До конца игры голов больше не было.
- 26 января Металлист будет протестирован польским Радомяком. 27 января состоится последний матч сбора против Варты из Польши. Первый сбор Металлист закончится 27 числа. Следующий планируется начать с 30 января.