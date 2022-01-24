Металіст – Слован Ліберец 1:0

Гол: Ріаскос, 80

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Цього разу суперниками харківської команди виступив чеський Слован, який є триразовим чемпіоном Чехії. Також клуб тричі виступав у Лізі чемпіонів та 10 разів брав участь у Лізі Європи/Кубку УЄФА.

На відміну від першого матчу, де "жовто-сині" здобули впевнену перемогу (5:0) над болгарською Славією, ця гра для колективу Олександра Кучера вийшла значно важчою.

Перемогу "жовто-сині" здобули завдяки голу колумбійця Браяна Ріаскоса. На 80-й хвилині вінгер виграв силову боротьбу в опонента та вдало пробив по воротах. До кінця гри голів більше не було.