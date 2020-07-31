В футбольном клубе "Металлист-1925" из Харькова вспышка коронавируса. Инфицированными могут быть от 5 до 12 работников клуба.

Информацию о коронавирусе у работников клуба сообщил журналист Олег Барков. По его данным, инфицированными являются как минимум 5 человек. При этом по другой информации, инфицированных может быть и 12.

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Коронавирус обнаружили после тестирования, которое футболисты и работники прошли в четверг, 30 июля. Среди футболистов инфицированных нет. Но игроки прошли повторное тестирование.

Напомним! 25 июля от коронавируса умер врач "Металлист-1925" и сборной Украины Антон Худаев. Ему было 48 лет. Вирус поразил 70 процентов его легких. Он находился под аппаратом искусственного дыхания. Однако у него не выдержало сердце.

Пока команда остановила тренировки. В понедельник, 3 августа, у команды запланирован домашний матч с одесским "Черноморцем". После этого 7 августа команда должна сыграть на выезде с "Оболонь-Бровар", а 11 августа в последнем туре принять дома "Кремень".

"Металлист-1925" занимает 6 место в турнирной таблице. От третьего места, которое дает право на выход в УПЛ, команда отстает на шесть очков.