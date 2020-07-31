У футбольному клубі "Металіст-1925" з Харкова спалах коронавірусу. Інфікованими можуть бути від 5 до 12 працівників клубу.

Інформацію про коронавірус у працівників клубу повідомив журналіст Олег Барков. За його даними, інфікованими є як мінімум 5 осіб. При цьому за іншою інформацією, інфікованих може бути й 12.

Оце так: Треба буде поміняти всіх вас: Суркіс пригрозив гравцям "Динамо" за невдачу з Луческу

Коронавірус виявили після тестування, яке футболісти та працівники пройшли в четвер, 30 липня. Серед футболістів інфікованих немає. Але гравці пройшли повторне тестування.

Нагадаємо! 25 липня від коронавірусу помер лікар "Металіст-1925" та збірної України Антон Худаєв. Йому було 48 років. Вірус вразив 70 відсотків його легенів. Він перебував під апаратом штучного дихання. Однак в нього не витримало серце.

Поки команда зупинила тренування. В понеділок, 3 серпня, в команди запланований домашній матч з одеським "Чорноморцем". Після цього 7 серпня команда повинні зіграти на виїзді з "Оболонь-Бровар", а 11 серпня в останньому турі прийняти вдома "Кремінь".

"Металіст-1925" посідає 6 місце в турнірній таблиці. Від третього місця, яке дає право на вихід в УПЛ, команда відстає на шість очок.