У "Металіст-1925" спалах коронавірусу, перед тим від COVID-19 помер лікар команди
У футбольному клубі "Металіст-1925" з Харкова спалах коронавірусу. Інфікованими можуть бути від 5 до 12 працівників клубу.
Інформацію про коронавірус у працівників клубу повідомив журналіст Олег Барков. За його даними, інфікованими є як мінімум 5 осіб. При цьому за іншою інформацією, інфікованих може бути й 12.
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Коронавірус виявили після тестування, яке футболісти та працівники пройшли в четвер, 30 липня. Серед футболістів інфікованих немає. Але гравці пройшли повторне тестування.
Поки команда зупинила тренування. В понеділок, 3 серпня, в команди запланований домашній матч з одеським "Чорноморцем". Після цього 7 серпня команда повинні зіграти на виїзді з "Оболонь-Бровар", а 11 серпня в останньому турі прийняти вдома "Кремінь".
"Металіст-1925" посідає 6 місце в турнірній таблиці. Від третього місця, яке дає право на вихід в УПЛ, команда відстає на шість очок.