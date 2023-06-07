В прошлом году летом комплекс получил ракетный удар со стороны российского Белгорода. В результате в помещение были выбиты окна, повреждены фасады, частично уничтожены внутренние коммуникации, а на территории базы от удара была воронка, глубина которой достигала 5 метров.

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Также были повреждены тренировочные поля. На видео видны серьезные повреждения на тренировочной базе харьковского клуба.

Вид НТЦ Металлиста 1925 после ракетных обстрелов: смотрите видео

6 июня Металлист 1925 в своих соцсетях показал восстановленную базу в Высоком, которая ждет возвращения харьковского клуба в родной город. Футбольное поле находится в идеальном состоянии, благодаря усилиям украинских специалистов.



Восстановленная база Металлиста 1925 / Клубное фото



Металлист 1925 восстановил разрушенный НТЦ / Клубное фото

Металлисту 1925 удалось сохранить прописку в УПЛ в отличие от Металлиста, который на прямую вылетел в Первую лигу страны. Металлист 1925 занял 12-е место, набрав 32 балла в 30 турах. Харьковчане избежали переходных матчей в борьбе за украинскую элиту.

Отметим, что 6 июня россияне взорвали Каховскую ГЭС, что привело к затоплению населенных пунктов. Новая Каховка и ее местный футбольный стадион ушли под воду. Украинская легкоатлетка Анна Рыжикова не выдержала и на эмоциях пригласила российских спортсменов посоревноваться на затопленной арене.