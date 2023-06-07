Торік влітку комплекс зазнав ракетного удару зі сторони російського Бєлгорода. Внаслідок чого у приміщення були вибиті вікна, пошкоджені фасади, частково знищені внутрішні комунікації, а на території бази від удару була вирва, глибина якої сягала 5 метрів.

Варто побачити У Новій Каховці пішов під воду стадіон Енергії: жахливі фото після підриву Каховської ГЕС

Ліквідували наслідки "русского міра"

Також були пошкоджені тренувальні поля. На відео видно серйозні пошкодження на тренувальній базі харківського клубу.

Вигляд НТЦ Металіста 1925 після ракетного обстрілу: дивіться відео

6 червня Металіст 1925 у своїх соцмережах показав відновлену базу у Високому, яка чекає на повернення харківського клубу у рідне місто. Футбольне поле перебуває в ідеальному стані завдяки зусиллям українських спеціалістів.



Відновлена база Металіста 1925 / Клубне фото



Металіст 1925 відновив зруйнований НТЦ / Клубне фото

Металісту 1925 вдалось зберегти прописку в УПЛ на відміну від Металіста, який на пряму вилетів у Першу лігу країни. Металіст 1925 посів 12-те місце, набравши 32 бали у 30 турах. Харків'яни ледь уникнули перехідних матчів у боротьбі за українську еліту.

Відзначимо, що 6 червня росіяни підірвали Каховську ГЕС, що привело до затоплення населених пунктів. Нова Каховка та її місцевий футбольний стадіон пішов під воду. Українська легкоатлетка Анна Рижикова не витримала та на емоціях запросила російських спортсменів позмагатись на затопленій арені.