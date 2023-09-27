Самый уверенный триумф: Ворскла без проблем разгромила Металлист 1925 в 1/8 Кубка Украины – видео

Полтавский коллектив без проблем продлил свой период пребывания на турнире. Харьковчане не смогли навязать борьбу.

Металлист 1925 – Ворскла 0:3

Голы: Кане, 15, Степанюк, 45+1, Нестеренко, 74

Металлист 1925 и Ворскла провели встречу в рамках 1/8 финала Кубка Украины, победителями из которой вышли "зелено-белые". Полтавчане ищут шанс реабилитироваться, пишет 24 Канал.

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Раненый лев

Стадия 1/8 финала розыгрыша национального титула стала первой только для будущих триумфаторов, поскольку "сине-желтые" уже успели преодолеть один этап. Дело в том, что Металлист 1925 года в 1/16 финала турнира оказался сильнее своего нижерангового соперника Горняк-Спорт (1:3). Но вот по дороге к титулу харьковский клуб ждал более именитый соперник.

Ворскла, потерявшая еврокубковое место еще на ранней стадии квалификации в Лигу конференций, уступив грузинской Дили. Дела в чемпионате Украины у полтавского клуба также идут далеко не лучшим образом, поскольку "зелено-белые", которые в прошлом сезоне финишировали на 5-й строчке, сейчас идут на 10-м месте. Металлист 1925 года даже питает надежды на еврокубки, поскольку пока занимает 7-е место в первенстве, и вот назвать харьковчан фаворитами матча было сложно.

Ворскла напоминала раненого льва, желающего хоть что-нибудь съесть в этом сезоне. Полтавчане полностью контролировали игру, забивая взвешенно по ходу всего матча, что убивало интригу. "Зелено-белые" выдали один из самых уверенных своих матчей сезона, а также среди тех, которые были сыграны на стадии 1/8 финала (кроме поединка между Шахтером и Вересом, который закончился победой "кротов" 0:4), поскольку такие поединки, как: Полесье – Днепр-1, Оболонь – Динамо, Черноморец – Кривбасс – продолжались до финального свистка.

Видеообзор матча:

Таким образом, Ворскла проходит в четвертьфинал соревнований, где попытается зацепиться за шанс завоевать национальный титул и спасти нынешнюю кампанию. Полтавчан среди 8 лучших уже ждут такие команды, как: Полесье, Оболонь, Шахтер, Черноморец, Александрия и перволиговая Виктория (Мариуполь и Заря свой матч еще не сыграли).