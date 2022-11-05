Эдмар продолжает проваливаться: Металлист 1925 года разгромно уступил Вересу – видео голов

Харьковчане не знают вкус победы уже пять туров подряд. На этот раз Металлист 1925 года без шансов проиграл ровенскому Вересу, борющемуся за попадание в еврокубки.

Металлист 1925 – Верес 1:4

Голы: Русин, 82 – Клец, 10, Лебеденко, 48, Кучеров, 69, Сергийчук, 90.

1 1 тур УПЛ набирает обороты. Вчера Ворскла одолела Львов, а на воскресенье было вынесено четыре матча. Один из них прошел в Киеве, где Металлист 1925 года играл против Вереса, пишет 24 канал.

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Команды подошли к дуэли не в лучшем состоянии. Ровенская команда проиграла последние две встречи, тогда как харьковчане не знали побед четырех встреч подряд и даже сменили тренера.

Для Эдмара это была третья игра во главе команды и получилась она снова неудачной. Неделю назад Металлист 1925 года разгромно проиграл Заре, а теперь без шансов уступил Вересу.

Еще в первом тайме Клец реализовал пенальти, а после перерыва Лебеденко увеличил преимущество номинальных гостей. Добил хозяева выход Гайдучика, отдавшего два ассиста. Металлист же смог ответить только голом Русина.

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Эта победа позволяет Вересу подняться в еврокубковую зону, обогнав Колос. В свою очередь Металлист 1925 года продолжает висеть в середине турнирной таблицы на 10 месте, имея отрыв от зоны переходных матчей в четыре балла. В следующем туре ровенчане примут Шахтер, а в 1925-х ждет харьковское дерби против Металлиста.

Видеообзор матча Металлист 1925 – Верес: