Металіст 1925 – Верес 1:4

Голи: Русин, 82 – Кльоц, 10, Лебеденко, 48, Кучеров, 69, Сергійчук, 90.

1 1 тур УПЛ набирає обертів. Вчора Ворскла здолала Львів, а на неділю було винесено аж чотири матчі. Один із них пройшов у Києві, де Металіст 1925 грав проти Вереса, пише 24 канал.

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Команди підійшли до дуелі не в найкращому стані. Рівненська команда програла останні дві зустрічі, тоді як харків'яни не знали перемог чотири зустрічі поспіль та навіть змінили тренера.

Для Едмара це була третя гра на чолі команди і вийшла вона знову невдалою. Тиждень тому Металіст 1925 розгромно програв Зорі, а тепер без шансів поступився Вересу.

Ще у першому таймі Кльоц реалізував пенальті, а після перерви Лебеденко збільшив перевагу номінальних гостей. Добив господарі вихід Гайдучика, який віддав два асисти. Металіст же зміг відповісти лише голом Русина.

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Ця перемога дозволяє Вересу піднятись у єврокубкову зону, обігнавши Колос. У свою чергу Металіст 1925 продовжує висіти у середині турнірної таблиці на 10 місці, маючи відрив від зони перехідних матчей у чотири бали. У наступному турі рівненці приймуть Шахтар, а на 1925-х чекає харківське дербі проти Металіста.