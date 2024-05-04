Шанс на выживание: Металлист 1925 в результативной битве одержал первую за 14 матчей победу в УПЛ

Ворскла и Металлист 1925 выдали результативную встречу в чемпионате Украины. В конце концов подопечные Виктора Скрипника перестреляли полтавчан и улучшили свои шансы на невылет из УПЛ.

Металлист 1925 – Ворскла 3:2

Голы: Безуглый, 26, Габелок, 39, Юсов, 79 (пен) – Кане, 32, Степанюк, 90+4 (пен).

В чемпионате Украины в эти выходные идут матчи 27 тура УПЛ. В последней встрече субботы аутсайдер турнира Металлист 1925 играл против финалиста Кубка Ворсклы, пишет 24 Канал.

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Скрипник шокирует бывших футболистов

Харьковчане не могли выиграть в чемпионате аж 14 встреч подряд, из-за чего опустился аж на последнее место. Впрочем, полтавчане пока не решают турнирных задач в УПЛ и вполне готовятся к финалу Кубка.

Дополнительного интереса бою добавляла персона Виктора Скрипника. В первой половине сезона коуч возглавлял Ворсклу, но зимой решил перейти в Металлист 1925, где его дела явно пошли не по плану.

Однако после отчетной встречи у харьковчан повысились шансы на спасение. Героем первого тайма стал Артем Габелок, который помог номинальным хозяевам забить дважды.

Сначала хавбек точным навесом с углового нашел голову Безуглого. А перед перерывом Артему удался крутой выстрел из-за пределов площадки, против которого Исенко был бессилен.

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Шаг навстречу спасению

Между этими мячами отличилась и Ворскла усилиями Кане. Однако Металлист 1925 демонстрировал большее желание победить. В середине второго тайма подопечные Скрипника заработали пенальти, который реализовал Юсов.

Уже в компенсированное время гости также получили право на удар с отметки (Степанюк пробил точно). Но вырвать хотя бы очко у харьковчан у Ворсклы не удалось Таким образом, Скрипник прерывает длительную безвыигрышную серию Металлиста 1925 и берет верх над своими бывшими подопечными.

Харьковчане поднимаются в зону переходных матчей на 14 место. Однако в понедельник их сможет обойти Верес или Минай, если одержат победу в очной встрече друг с другом.