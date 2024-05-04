Александрия – Рух 2:2

Голы: Михайленко, 4, 80 – Пастух, 26, Слюбык, 82

Команда Руслана Ротаня за четыре тура до завершения чемпионата еще не гарантировали себе прописку в элите на следующий сезон. Зато львовский Рух ведет борьбу за путевку в еврокубки, пишет 24 Канал.

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Рух избежал поражения в Александрии

Хозяева поля быстро открыли счет. Калитвинцев с Ковальцом организовали для Михайленко выход один на один с голкипером Руха. Арендованный динамовец свой шанс не упустил.

Ответ "желто-черных" не заставил себя ждать. Евгений Пастух воспользовался провалом защитников "горожан" и восстановил паритет.

После оживленного начала игра несколько успокоилась. Лишь в конце матча зрители вновь увидели забитые мячи. Сначала все тот же Михайленко ударом головой вывел Александрию вперед. Однако уже через две минуты Слюбик ударом с дальней дистанции сравнял счет. В этом эпизоде ошибся голкипер "горожан" Никита Шевченко. Кстати, 20-летний защитник Руха забивает во втором матче подряд.

Видеообзор матча Александрия – Рух