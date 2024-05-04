Металіст 1925 – Ворскла 3:2

Голи: Безуглий, 26, Габелок, 39, Юсов, 79 (пен) – Кане, 32, Степанюк, 90+4 (пен).

В чемпіонаті України цими вихідними йдуть матчі 27 туру УПЛ. В останній зустрічі суботи аутсайдер турніру Металіст 1925 грав проти фіналіста Кубка Ворскли, пише 24 Канал.

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Скрипник шокує колишніх

Харків'яни не могли виграти в чемпіонаті аж 14 зустрічей поспіль, через що опустився аж на останнє місце. Втім полтавці наразі не вирішують турнірних завдань в УПЛ та цілком готуються до фіналу Кубка.

Додаткового інтересу бою додавала персона Віктора Скрипника. У першій половині сезону коуч очолював Ворсклу, але взимку вирішив перейти до Металіста 1925, де його справи явно пішли не по плану.

Проте після звітної зустрічі у харків'ян підвищились шанси на порятунок. Героєм першого тайму став Артем Габелок, який допоміг номінальним господарям забити двічі.

Спочатку хавбек точним навісом з кутового знайшов голову Безуглого. А перед перервою Артему вдався крутий постріл з-за меж майданчика, проти якого Ісенко був безсилим.

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Крок назустріч порятунку

Між цими м'ячами відзначилась і Ворскла зусиллями Кане. Проте Металіст 1925 демонстрував більше бажання перемогти. В середині другого тайму підопічні Скрипника заробили пенальті, який реалізував Юсов.

Вже у компенсований час гості також отримали право на удар з позначки (Степанюк пробив точно). Але вирвати бодай очко у харків'ян у Ворскли не вдалось Таким чином, Скрипник перериває тривалу безвиграшну серію Металіста 1925 та бере гору над своїми колишніми підопічними.

Харків'яни підіймаються у зону перехідних матчів на 14 місце. Проте у понеділок їх зможе обійти Верес або Минай, якщо здобудуть перемогу в очній зустрічі один з одним..