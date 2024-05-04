Оболонь – ЛНЗ 1:0
Гол: Краснопир, 22
Четыре последних матча команда Валерия Иващенко завершила вничью. Однако без побед трудно рассчитывать на продолжение прописки в элитном дивизионе, пишет 24 Канал.
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Точный удар бомбардира обеспечил победу
В отличие от "пивоваров" черкасской команде не грозит вылет из УПЛ, а претенденты на еврокубки оторвались слишком далеко. Поэтому матч против Оболони не имел слишком большого значения для ЛНЗ.
Впрочем, именно подопечные Олега Дулуба создали первый опасный момент в матче. Мяч после удара Прядуна попал в стойку ворот.
Киевляне выдержали стартовое давление и постепенно перехватили инициативу. А на 22-й минуте Оболонь вышла вперед. Черненко сделал подачу с углового на Краснопира, который ударом головой отправил мяч в сетку ворот Кучеренко. Кстати, это шестой гол в сезоне форварда молодежной сборной Украины.
Во втором тайме гости пытались хотя бы сравнять счет. Однако столичная команда не допускала грубых ошибок в защите. В итоге команда Валерия Иващенко одержала победу со счетом 1:0.
Видеообзор матча Оболонь – ЛНЗ
- Оболонь сократила расстояние до спасительной 12-й строчки до 2 баллов. В следующем туре "пивовары" сыграют против львовского Руха.
- ЛНЗ на седьмой строчке турнирной таблицы. У команды Дулуба 32 очка в 27 матчах.