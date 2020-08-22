Валерий Кривенцов назначен главным тренером "Металлиста 1925". Детали сделки не разглашаются.

Об этом сообщает официальный сайт харьковского клуба.

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Помощниками Кривенцова на новом месте будут Евгений Котов, Александр Коваль, тренер вратарей Сергей Вольвак и тренер по физподготовке Андрей Шабалин.

В июле "Металлист 1925" уволил с поста главного тренера Андрея Демченко, а заканчивала сезон команда под руководством Вячеслава Хруслова. Харьковчане финишировали на седьмом месте в Первой лиге.

Что известно о Валерие Кривенцове

Валерий Кривенцов – воспитанник донецкого "Шахтера" (первый тренер – Виталий Старухин), за который провел более двухсот матчей. Игровую карьеру завершил в запорожском "Металлурге" в 2006 году.

В футболке национальной сборной Украины в период с 1994 по 1998 годы провел 17 матчей. Тренерскую карьеру начал в 2007 году в детской академии "Шахтера".

Кривенцов известный по работе с молодежной командой "Шахтера", которую он в 2015 году выводил в финал Юношеской лиги УЕФА. В 2015-16 годах наставник тренировал "Ильичевец".