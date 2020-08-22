Валерій Кривенцов призначений головним тренером "Металіста 1925". Деталі угоди не розголошуються.

Про це повідомляє офційний сайт харківського клубу.

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Помічниками Кривенцова на новому місці будуть Євген Котов, Олександр Коваль, тренер воротарів Сергій Вольвак і тренер з фізпідготовки Андрій Шабалін.

У липні "Металіст 1925" звільнив з поста головного тренера Андрія Демченка, а закінчувала сезон команда під керівництвом В'ячеслава Хруслова. Харків'яни фінішували на сьомому місці в Першій лізі.

Що відомо про Валерія Кривенцова

Валерій Кривенцов – вихованець донецького "Шахтаря" (перший тренер – Віталій Старухін), за який провів більше двохсот матчів. Ігрову кар'єру завершив у запорізькому "Металурзі" в 2006 році.

У футболці національної збірної України в період з 1994-го по 1998 роки провів 17 матчів. Тренерську кар'єру розпочав у 2007 році в дитячій академії "Шахтаря".

Кривенцов відомий по роботі з молодіжною командою "Шахтаря", яку він у 2015 році виводив у фінал Юнацької ліги УЄФА. У 2015-16 роках наставник тренував "Іллічівець".