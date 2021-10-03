Пенальти принес победу Металлисту 1925 над Минаем: видео

Харьковский Металлист 1925 сумел победить одного из аутсайдеров Минай только благодаря пенальти. Игра в воскресенье, 3 октября, могла закончиться и без забитых голов.

Металлист 1925 – Минай 1:0

Гол: Габелок, 72(пен.)

Минай к этому матчу подходил с новым-старшим тренером. После увольнения Василия Кобина, команду доверили Николаю Цимбалу. Он едва ли не единственный, кто имеет соответствующую тренерскую лицензию в клубе.

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На игре закарпатского клуба это мало чем отличилось – едва ли не все атаки в команде строились из-за Евгения Селезнева.

Зато хозяева поля сразу захватили инициативу. Правда территориальное преимущество мало что им приносило.

А все самое интересное в первом тайме было связано с голкипером гостей Даниилом Кучером. В одном из эпизодов он вышел на перехват. Но вполне вероятно, что сыграл руками за пределами штрафной. Учитывая, что на этом матче не было VAR, арбитр не решился наказывать футболиста и команду.

А впоследствии Кучер и невероятный способ спас Минай, когда после подачи с углового и скидки мяча Сергей Ченбай пробивал головой с нескольких метров. Лишь реакция голкипера спасла Минай от пропущенного гола.

Во втором тайме игра мало чем отличалась от первой половины встречи. А все в матче решил единственный гол, который был забит с пенальти. Михаил Месхи в собственной штрафной сбил Андрея Ременюка, и арбитр назначил пенальти. Пробивать пошел Артем Габелок. Кучер был близок к тому, чтобы отбить мяч, но удар был достаточно мощный, чтобы мяч залетел в ворота.

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В конце встречи Минай имел шанс сравнять счет. Эльдар Кулиев получил мяч в штрафной и пробил с разворота. Но Денис Сидоренко с этим ударом справился.

Металлист 1925 побеждает и поднимается на восьмое место. Минай же остается на предпоследней ступеньке.

Видеообзор матча Металлист 1925-Минай