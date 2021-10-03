Металіст 1925 – Минай 1:0

Гол: Габелок, 72 (пен.)

Минай до цього матчу підходив з новим-старим тренером. Після звільнення Василя Кобіна, команду довірили Миколі Цимбалу. Він чи не єдиний, хто має відповідну тренерську ліцензію в клубі.

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На грі закарпатського клубу це мало чим відзначилося – чи не всі атаки в команді будувалися через Євгена Селезньова.

Натомість господарі поля одразу захопили ініціативу. Правда територіальна перевага мало що їм приносила.

А все найцікавіше в першому таймі було пов'язано з голкіпером гостей Данилом Кучером. В одному з епізодів він вийшов на перехоплення. Але цілком ймовірно, що зіграв руками за межами штрафного майданчика. Зважаючи, що на цьому матчі не було VAR, арбітр не наважився карати футболіста та команду.

А згодом Кучер й неймовірний спосіб врятував Минай, коли після подачі з кутового та скидки м'яча Сергій Ченбай пробивав головою з декількох метрів. Лише реакція голкіпера врятувала Минай від пропущеного голу.

У другому таймі гра мало чим відрізнялася від першої половини зустрічі. А все у матчі вирішив єдиний гол, який було забито з пенальті. Михайло Месхі у власному штрафному збив Андрія Ременюка, і арбітр призначив пенальті. Пробивати пішов Артем Габелок. Кучер був близьким до того, щоб відбити м'яч, але удар був достатньо потужний, щоб м'яч залетів у ворота.

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Наприкінці зустрічі Минай мав шанс зрівняти рахунок. Ельдар Кулієв отримав м'яч у штрафному майданчику та пробив з розвороту. Але Денис Сидоренко з цим ударом впорався.

Металіст 1925 перемагає та підіймається на восьме місце. Минай же залишається на передостанній сходинці.

Відеоогляд матчу Металіст 1925 – Минай