Ренн – ПСЖ 2:0

Голы: Лаборд, 45, Те, 46

К этому матчу ПСЖ подходила с серией из восьми подряд побед в чемпионате за восемь туров. Ренн же находился во второй половине турнирной таблицы. Но это не помешало хозяевам поля не переиграть более именитых соперников.

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Хотя ПСЖ на этот матч вышел в довольно боевом составе, выпустив Неймара, Месси и Мбаппе. А место в воротах снова доверили Доннарумме. И работы у него было немало.

ПСЖ мог выйти вперед внутри первого тайма, когда Месси пробивал со штрафного. Но Ренн от пропущенного гола спасла перекладина.

А перед самым перерывом хозяева поля забили гол – Лаборд воспользовался беспомощностью защитников.

Сразу после перерыва счет на табло стал 2:0 – Те пробил взлет после паса партнера. Хотя арбитр был вынужден прибегнуть к помощи VAR – видеоповтор подтвердил, что гол был забит по правилам.

А вот гол ПСЖ после VAR не засчитали. Во время атаки парижан зафиксировали офсайд. После этого снова рамка ворот не дала возможность забить ПСЖ – и снова Месси попал в каркас ударом со штрафного.

Хотя тот же VAR в конце встречи спас ПСЖ от разгромного поражения. Сначала арбитр назначил пенальти в их ворота, но после вмешательства ассистента отменил это решение.

Несмотря на поражение в этом матче, ПСЖ и далее остается на первом месте.

Видеообзор матча Ренн – ПСЖ