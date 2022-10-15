Металлист 1925 и Львов разошлись миром в матче с пенальти, удалением и курьезным автоголом

Футбольный клуб Львов 15 октября провел гостевой поединок 7-го тура УПЛ против Металлист 1925 года. Команды расписали результативную мировую.

Металлист 1925 – Львов 2:2

Голы: Мартынюк, 5, Русин, 22, Безуглый, 65 (авт.) – Бугай, 8

Удаление: Мартынюк, 89 (Металлист 1925)

Уже на старте матча Металлист 1925 года заработал право на пенальти. Мартынюк оказался на газоне после подачи с углового. Сам пострадавший принялся выполнять 11-метровый. Ярослав легко развел мяч и голкипера Пономаренко по разным углам ворот – 1:0, сообщает 24 канал.

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Не прошло и трех минут, как счет стал равным 1:1. Бугай запер прострел на дальней стойке.

Следующего гола пришлось ждать не так долго, а всего 11 минут. Русин решился на удар из-за пределов штрафной Львова. Ростислав филигранным ударом в нижний дальний угол во второй раз вывел Металлист 1925 года вперед во встрече 2:1.

На перерыв команды пошли по минимальному преимуществу харьковчан в счете.

На экваторе второго тайма счет снова стал равным 2:2. На этот раз не без судьбы фарта. Буско пробил с дальней дистанции. Мяч после рикошета от Безуглого дезориентировал голкипера Металлиста 1925 года и залетел в сетку ворот.

В конце встречи Мартынюк сфолил и увидел перед собой желтую карточку, ставшую для него уже второй в этом поединке. Металлист 1925 года доигрывал матч в меньшинстве.

Металлист 1925 и Львов получили по одному очку. Харьковчане после семи туров идут на 9-м месте, имея в своем активе 9 баллов. Львовский клуб никак не может вылезти из основ таблицы УПЛ – 4 балла и 13-я позиция среди 16-ти команд.

Металлист 1925 – Львов: видео полного матча