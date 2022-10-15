Металіст 1925 – Львів 2:2

Голи: Мартинюк, 5, Русин, 22, Безуглий, 65 (авт.) – Бугай, 8

Вилучення: Мартинюк, 89 (Металіст 1925)

Вже на старті матчу Металіст 1925 заробив право на пенальті. Мартинюк опинився на газоні після подачі з кутового. Сам постраждалий взявся виконувати 11-метровий. Ярослав легко розвів м'яч та голкіпера Пономаренка по різних кутах воріт – 1:0, повідомляє 24 канал.

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Не минуло й трьох хвилин, як рахунок став рівним 1:1. Бугай замкнув простріл на дальній стійці.

Наступного голу довелось чекати не так довго, а лише 11 хвилин. Русин наважився на удар з-за меж штрафного майданчика Львова. Ростислав філігранним ударом у нижній дальній кут вдруге вивів Металіст 1925 уперед у зустрічі 2:1.

На перерву команди пішли за мінімальною переваги харків'ян у рахунку.

На екваторі другого тайму рахунок знов став рівним 2:2. Цього разу не без долі фарту. Бусько пробив з дальньої відстані. М'яч після рикошету від Безуглого дезорієнтував голкіпера Металіста 1925 та залетів у сітку воріт.

Наприкінці зустрічі Мартинюк сфолив та побачив перед собою жовту картку, яка стала для нього вже другою у цьому поєдинку. Металіст 1925 догравав матч у меншості.

Металіст 1925 та Львів здобули по одному очку. Харків'яни після семи турів йдуть на9-му місці, маючи у своєму активі 9 балів. Львівський клуб ніяк не може вилізти з підвалин таблиці УПЛ – 4 бали та 13-та позиція серед 16-ти команд.

Металіст 1925 – Львів: відео повного матчу