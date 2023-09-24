Металлист 1925 – Колосс 0:0

Металлист 1925 и Колос провели встречу в рамках 8-го тура Украинской Премьер-лиги, в которой команды не смогли определить более сильного. Обе команды могут приятно удивить в нынешнем сезоне. 24 Канал.

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Бились, бились, но ничего не добились

Металлист 1925 и Колос разместились в середине турнирной таблицы. Скорее всего, и те, и другие не будут опускаться до уровня зоны вылета, а потому у них существует еще два варианта развития их игровой кампании – либо принять "нейтральную" позицию и остаться внутри чемпионата, либо попытаться посоревноваться за "пятерку" и даже зацепиться за еврокубки.

Но вот командам нужно еще прибавлять в своей игре, поскольку Металлист 1925 и Колос просто не давали дышать друг другу, поэтому это приводило к малому количеству острых моментов. В частности, харьковчане провели два пассивных тайма, изредка что-то строя у чужих ворот. "Хлеборобы", в свою очередь, провели две стабильные половины встречи, часто пугая соперника ударами, однако неточными.

Уже в конце встречи команды поняли, что одна из них может вырвать важную победу, поэтому активнее всего провели последние минуты. И Металлист 1925, и Колосс создавали давление на голкиперов оппонента, заставляя тех доказывать важность своей позиции на поле. Но вот ни харьковчане, ни кузнецы не достигли вожделенного.

Таким образом, "желто-синие" и "хлеборобы" расписали безголевую ничью 0:0. Металлист 1925 занял 7-ю строчку чемпионата (11 очков), отставая от четвертого еврокубкового места и имея матч в запасе. Колос оказался на 8-й позиции (10 очков), также претендуя на борьбу за еврокубки.