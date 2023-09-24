Металіст 1925 – Колос 0:0

Металіст 1925 та Колос провели зустріч в рамках 8-го туру Української Прем'єр-ліги, в якій команди не змогли визначити сильнішого. Обидві команди можуть приємно здивувати в нинішньому сезоні, пише 24 Канал.

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Бились, бились, але нічого не добились

Металіст 1925 та Колос розмістились у середині турнірної таблиці. Скоріше за все, і ті, й інші не будуть опускатись до рівня зони вильоту, а тому в них існує ще два варіанти розвитку їхньої ігрової кампанії – або ж прийняти "нейтральну" позицію та залишитись всередині чемпіонату, або спробувати позмагатись за "п'ятірку" та навіть зачепитись за єврокубки.

Та от командам потрібно ще додавати у своїй грі, оскільки Металіст 1925 та Колос просто не давали дихати одне одному, тому це призводило до малої кількості гострих моментів. Зокрема, харків'яни провели два пасивних тайми, зрідка щось строюючи біля чужих воріт. "Хлібороби", у свою чергу, провели дві стабільні половини зустрічі, часто лякаючи суперника ударами, проте неточними.

Уже наприкінці зустрічі команди зрозуміли, що одна з них може вирвати важливу перемогу, тому найактивніше провели останні хвилини. І Металіст 1925, і Колос створювали тиск на голкіперів опонента, змушуючи тих доводити важливість своєї позиції на полі. Та от ні харків'яни, ні ковалівці не досягли жаданого.

Таким чином, "жовто-сині" та "хлібороби" розписали безгольову нічию 0:0. Металіст 1925 посів 7-у сходинку чемпіонату (11 очок), відстаючи від четвертого єврокубкового місця та маючи матч в запасі. Колос опинився на 8-ій позиції (10 очок) також претендуючи на боротьбу за єврокубки.