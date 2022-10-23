В субботу, 22 октября, Металлист 1925 неожиданно объявил о приостановке сотрудничества с тренерским штабом во главе с Валерием Кривенцовым. А уже на следующий день официально объявили, что обязанности главного тренера Металлист 1925 будет исполнять Эдмар. Это бывший игрок харьковского клуба, также выступавший и за сборную Украины после смены гражданства.

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Напомним! Эдмар начал карьеру в Украине в составе симферопольской Таврии в 2003 году. В 2007 году он перешел в состав харьковского Металлиста. В марте 2011 года Эдмар принял украинское гражданство, а уже в июле этого года получил вызов национальной сборной Украины. В общей сложности за сборную Украины сыграл 15 матчей, отличившись одним забитым голом. Также в карьере Эдмара были Днепр, харьковский Металлист 1925 и любительский клуб из США Бока-Ратон.

Вместе с Эдмаром дуэт тренеров команды составит еще один эксфутболист клуба – Олег Голодюк.

Именно Эдмар и Голодюк готовили Металлист 1925 к матчу против Руха, который команды сыграют в воскресенье, 23 октября. Так что они будут руководить действиями команды на футбольном поле.