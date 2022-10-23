В субботу, 22 октября, Металлист 1925 неожиданно объявил о приостановке сотрудничества с тренерским штабом во главе с Валерием Кривенцовым. А уже на следующий день официально объявили, что обязанности главного тренера Металлист 1925 будет исполнять Эдмар. Это бывший игрок харьковского клуба, также выступавший и за сборную Украины после смены гражданства.
К теме И стоило ли менять Лунина: Куртуа пропустил курьезный гол между ног за Реал – видео
Вместе с Эдмаром дуэт тренеров команды составит еще один эксфутболист клуба – Олег Голодюк.
Именно Эдмар и Голодюк готовили Металлист 1925 к матчу против Руха, который команды сыграют в воскресенье, 23 октября. Так что они будут руководить действиями команды на футбольном поле.