Вместе с Валерией Кривенцовым команду покинули его помощники – Евгений Котов и Александр Коваль. Кто готовит Металлист 1925 года к матчу против львовского Движения станет известно 23 октября.
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Отметим, что именно в этот день харьковчане сыграют на выезде против Руха. Начало встречи в 15:00.
Харьковский клуб поблагодарил наставника за работу и пожелал успеха в дальнейшей карьере.
В преддверии поединка уже бывшая команда Кривенцова занимает 10-е место в турнирной таблице УПЛ, имея в своем активе 9 очков.
Движение "дышит в спину" харьковчанам - 7 баллов и 11-я ступенька.
Что известно о работе Кривенцова во главе Металлиста 1925 года
- Именно Валерий Кривенцов повысил Металлист 1925 года из Первой лиги в УПЛ.
- 49-летний наставник провел во главе харьковского клуба 53 матча.
- В сезоне-2022/2023 харьковчане под руководством Кривенцова провели 7 поединков, в которых команда одержала 2 победы, столько же проиграла и трижды расписывала мировую.