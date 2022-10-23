В суботу, 22 жовтня, Металіст 1925 неочікувано оголосив про призупинку співпраці з тренерським штабом на чолі з Валерієм Кривенцовим. А вже на наступний день офіційно оголосили, що обов'язки головного тренера Металіст 1925 виконуватиме Едмар. Це колишній гравець харківського клубу, що також виступав і за збірну України після зміни громадянства.
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Разом з Едмаром дует тренерів команди складе ще один ексфутболіст клубу – Олег Голодюк.
Саме Едмар та Голодюк готували Металіст 1925 до матчу проти Руху, який команди зіграють в неділю, 23 жовтня. Тож вони керуватимуть діями команди на футбольному полі.