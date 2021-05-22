Металл там рвется, мы все трясемся уже – и я, и Ахметов, – Игорь Суркис

Президент Динамо Игорь Суркис в интервью Владимиру Зверову прокомментировал возрождение харьковского Металлиста, который сейчас играет во второй лиге под названием Металл.

Как известно, Металл досрочно занял первое место во второй лиге группы Б и вышел в Первую лигу.

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"Сейчас в футбол возвращается Александр Владиленович Ярославский. И мы его не боимся, а ждем. И чем быстрее он вернется, тем украинский футбол станет интереснее", – сказал Суркис.

Украина – футбольная страна, и слава Богу, что мы пришли к тому формату, который был раньше (16 команд, – ред.). Борьба будет идти в верхней части турнирной таблицы, в нижней два клуба вылетают, два клуба выходят в Премьер-лигу. Металл там рвется, мы все трясемся уже – и я, и Ринат Леонидович,

– улыбчиво заявил президент Динамо.

Что известно о Ярославском и Металлисте