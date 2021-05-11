Ярославский рассказал, что в Первой лиге Металлист будет играть вместо Металла, который по итогам этого сезона досрочно вышел во второй по силе дивизион Украины.

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В Первой лиге уже будет не металл, а Металлист. Это будет уже не тот металл, что есть сейчас. Это тайна, но он будет другой, и игроки. Мы с Красниковым по ночам обсуждаем ситуацию, каким должен быть Металлист в еврокубках. Я уже не думаю о Второй лиге, о Первой лиге, а в основном о еврокубках,

- сказал он.

"Харьковские болельщики и фанаты должны быть спокойны. Я повторюсь, что бюджет будет достаточен для того, чтобы Металлист играл в Лиге Европы и, дай Бог, в Лиге чемпионов", – заявил Ярославский.

Что известно о Ярославском и Металлисте