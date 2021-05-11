Ярославский рассказал, что в Первой лиге Металлист будет играть вместо Металла, который по итогам этого сезона досрочно вышел во второй по силе дивизион Украины.
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В Первой лиге уже будет не металл, а Металлист. Это будет уже не тот металл, что есть сейчас. Это тайна, но он будет другой, и игроки. Мы с Красниковым по ночам обсуждаем ситуацию, каким должен быть Металлист в еврокубках. Я уже не думаю о Второй лиге, о Первой лиге, а в основном о еврокубках,
- сказал он.
"Харьковские болельщики и фанаты должны быть спокойны. Я повторюсь, что бюджет будет достаточен для того, чтобы Металлист играл в Лиге Европы и, дай Бог, в Лиге чемпионов", – заявил Ярославский.
Что известно о Ярославском и Металлисте
- Ярославский был президентом Металлиста с 2005-го до 2012 года. Олигарх приобрел клуб, когда тот выступал в Первой лиге. С Ярославским команда прошла путь в Лигу Европы и становилась серебряным призером УПЛ
- При участии Ярославского в Харькове отстроили футбольную инфраструктуру и провели реконструкцию стадиона Металлист. В 2012 году арена принимала матчи Евро-2012.
- В 2012 году Ярославский продал Металлист приближенному к бывшему президенту Украины Виктору Януковичу олигарху Курченко. Тот после Революции Достоинства бежал в Россию и прекратил финансирование клуба.
- Курченко отказался продавать Металлист.