Как известно, Металл досрочно занял первое место во второй лиге группы Б и вышел в Первую лигу.
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"Сейчас в футбол возвращается Александр Владиленович Ярославский. И мы его не боимся, а ждем. И чем быстрее он вернется, тем украинский футбол станет интереснее", – сказал Суркис.
Украина – футбольная страна, и слава Богу, что мы пришли к тому формату, который был раньше (16 команд, – ред.). Борьба будет идти в верхней части турнирной таблицы, в нижней два клуба вылетают, два клуба выходят в Премьер-лигу. Металл там рвется, мы все трясемся уже – и я, и Ринат Леонидович,
– улыбчиво заявил президент Динамо.
Что известно о Ярославском и Металлисте
- Ярославский был президентом Металлиста с 2005-го до 2012 года. Олигарх приобрел клуб, когда тот выступал в Первой лиге. С Ярославским команда прошла путь в Лигу Европы и становилась серебряным призером УПЛ.
- При участии Ярославского в Харькове отстроили футбольную инфраструктуру и провели реконструкцию стадиона Металлист. В 2012 году арена принимала матчи Евро-2012.
- В 2012 году Ярославский продал Металлист приближенному к бывшему президенту Украины Виктору Януковичу олигарху Курченко. Тот после Революции Достоинства бежал в Россию и прекратил финансирование клуба.
- Курченко отказался продавать Металлист.