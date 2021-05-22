Як відомо, Метал достроково посів перше місце у Другій лізі групи Б і вийшов у Першу лігу.

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"Зараз у футбол повертається Олександр Владиленович Ярославський. І ми його не боїмося, а чекаємо. І чим швидше він повернеться, тим український футбол стане цікавішим", – сказав Суркіс.

Україна – футбольна країна, і слава Богу, що ми прийшли до того формату, який був раніше (16 команд, – ред.). Боротьба буде йти у верхній частині турнірної таблиці, у нижній, два клуби вилітають, два клуби виходять в Прем'єр-лігу. Метал там рветься, ми всі трусимось вже – і я, і Рінат Леонідович,

– усміхнено заявив президент Динамо.

Що відомо про Ярославського й Металіст