Арина Соболенко стала первой победительницей турнира WTA в новом 2021 году. Белоруска в финале в Абу-Даби победила обидчицу украинок Веронику Кудерметову.

В решающем противостоянии теннисистки провели на корте 1 час и 6 минут. Арина Соболенко в двух сетах спокойно разобралась с Вероникой Кудерметовой, которая до этого выбила из турнира Элину Свитолину и Марту Костюк, пишет 24 канал.

Вот это да Без пяти пальцев: теннисистка с редкой болезнью сенсационно пробилась на Australian Open

Арина Соболенко – Вероника Кудерметова 2:0 (6:2, 6:2)

Четыре гейма подряд Кудерметовой удавалось навязывать свою игру. Ключевым стал 6-й гейм, когда россиянка проиграла свою подачу. 22-летняя Соболенко воспользовалась подарком от соперницы и завершила сет уверенной победой, отдав Веронике лишь два гейма – 6:2.

Второй сет походил на первый. Но здесь теннисистки все никак не могли оставить геймы на своих подачах. Арина совершила две такие ошибки, а вот россиянка вдвое больше – четыре. В итоге – 6:2.

Для теннисистки из Беларуси эта победа стала 15-й подряд и 3-й подряд на турнирах WTA. Прошлой осенью белорусская теннисистка выиграла заключительные соревнования 2020-го года в Остраве (Чехия) и Линце (Австрия).

В обновленном рейтинге WTA Арина установит личный рекорд, поднявшись на седьмое место.