Аріна Соболенко стала першою переможницею турніру WTA у новому 2021 році. Білоруска у фіналі в Абу-Дабі перемогла кривдницю українок Вероніку Кудерметову.

У вирішальному протистоянні тенісистки провели на корті 1 годину та 6 хвилин. Аріна Соболенко у двох сетах спокійно розібралась із Веронікою Кудерметовою, яка до цього вибила з турніру Еліну Світоліну та Марту Костюк, пише 24 канал.

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Аріна Соболенко – Вероніка Кудерметова 2:0 (6:2, 6:2)

Чотири гейми поспіль Кудерметовій вдавалось нав'язувати свою гру. Ключовим став 6-й гейм, коли росіянка програла свою подачу. 22-річна Соболенко скористалась подарунком від суперниці та завершила сет впевнено перемогою, віддавши Вероніці лише два гейми – 6:2.

Другий сет був схожим на перший. Але тут тенісистки все ніяк не могли залишити гейми на своїх подачах. Аріна зробила дві такі помилки, а от росіянка вдвічі більше – чотири. У підсумку – 6:2.

Для тенісистки з Білорусі ця перемога стала 15-ю поспіль та 3-ю поспіль на турнірах WTA. Минулої осені білоруська тенісистка виграла заключні змагання 2020-го року в Остраві (Чехія) та Лінці (Австрія).

В оновленому рейтингу WTA Аріна встановить особистий рекорд, піднявшись на сьоме місце.