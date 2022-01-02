Месть за скандальное интервью: Лукаку остался вне состава на матч против Ливерпуля
Источник:Sky Sports
Нападающий Челси Ромелу Лукаку не попал в заявку первого матча в 2022 году против Ливерпуля. СМИ сообщили о причине такого решения.
Форвард хотел бы вернуться в Интер
СМИ отмечают, что отсутствие Лукаку в заявке на матч против Ливерпуля связано с недавним резонансным интервью бельгийца. Он рассказал журналистам, что очень недоволен своим положением в лондонском Челси.
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Футболист признался, что стремится вернуться в миланский Интер.
Тренер Челси Томас Тухель прокомментировал интервью бельгийца. Он подчеркнул, что ему не стоило публично выражать свое недовольство.
Таков современный мир: все, что ты говоришь, выносится на публику, если ты большой игрок, как Ромелу. Но он опытный футболист и должен знать, какова цена, когда он говорит публично такие вещи,
– сказал наставник лондонского клуба.
Также Тухель намекнул, что у него будет личный разговор с футболистом.
Карьера Лукаки
- С момента возвращения в Челси бельгиец провел 18 матчей, в которых отличился 7 голами.
- Перед тем, как вернуться в лондонский клуб, Лукаку забил 64 мяча за два сезона выступлений в составе Интера.
- В последних двух поединках Челси в АПЛ Лукаке отметился двумя забитыми голами. В частности, мяч в ворота Брайтона помог команде получить ничью.