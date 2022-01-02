Форвард хотів би повернутися до Інтера

ЗМІ зазначають, що відсутність Лукаку у заявці на матч проти Ліверпуля пов'язана з нещодавнім резонансним інтерв'ю бельгійця. Він розповів журналістам, що вкрай невдоволений своїм становищем в лондонському Челсі.

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Футболіст зізнався, що прагне повернутися до міланського Інтера.

Тренер Челсі Томас Тухель прокоментував інтерв'ю бельгійця. Він наголосив, що йому не варто було публічно висловлювати своє невдоволення.

Таким є сучасний світ: усе, що ти говориш, виноситься на публіку, якщо ти великий гравець, як Ромелу. Але він досвідчений футболіст і має знати, якою є ціна, коли він говорить привселюдно такі речі,

– сказав наставник лондонського клубу.

Також Тухель натякнув, що матиме особисту розмову з футболістом.

Кар'єра Лукаку