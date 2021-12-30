Жоржиньо: безумие, что у нас нет пяти замен
Футболист недоволен также по поводу плотного графика. По его словам, у игроков нет времени на отдых.
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Очень сложно, потому что у нас нет времени на отдых. Мы должны играть каждые три дня и только с тремя заменами. Безумие, что у нас нет пяти замен. По моему мнению, это слишком,
– подчеркнул Жоржиньо.
Также капитан Челси добавил, что если руководство АПЛ не прислушается к игрокам, то количество травмированных футболистов увеличится.
"Нам нужно что-то сделать, потому что если мы будем так же продолжать, у нас просто будет больше травмированных игроков и качество игры может упасть, что не лучшим образом скажется на зрелище. Возможно, англичанам стоит об этом задуматься", – заверил полузащитник.