В результате инцидента у Рейнджерс 5-минутные удаления заработали Кевин Руни, Колин Блэквелл и Филлип Ди Джузеппе. У Вашингтона штраф получили Ник Дауд, Карл Хагелин и Гарнет Хэтэуэй.

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Видео драки в матче Рейнджерс – Вашингтон

Причина драки

В прошлом матче между командами нападающий Вашингтона Том Уилсон затеял массовую драку, в ходе которой избил лежащего на льду Павла Бучневича, а потом бросил на лед Артемия Панарина. Последний получил травму и пропустит остаток сезона. НХЛ наказала Уилсона лишь штрафом в размере 5 тысяч долларов.

Владельцы Рейнджерс настолько разозлились инцидентом, что уволили президента клуба Джона Дэвидсона и генерального менеджера Джеффа Гортона.

Эти двое дистанцировались от заявления команды относительно действий Тома Уилсона, за что и были отправлены в отставку. Вероятно, эти изменения и так планировались в межсезонье, но в клубе решили не тянуть время. Тем более, повод нашелся. Теперь совмещать должности президента и генменеджера будет бывший форвард Рейнджерс Крис Друри.