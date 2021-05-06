В результаті інциденту у Рейнджерс 5-хвилинні вилучення заробили Кевін Руні, Колін Блеквелл і Філліп Ді Джузеппе. У Вашингтона штраф отримали Нік Дауд, Карл Хагелін і Гарнет Хетеуей.

Дивіться також Хокеїст побився з двома росіянами в матчі НХЛ: один з них в цьому сезоні вже не зіграє – відео

Відео бійки у матчі Рейнджерс – Вашингтон

Причина бійки

У минулому матчі між командами нападник Вашингтона Том Вілсон затіяв масову бійку, в ході якої побив лежачого на льоду Павла Бучневича, а потім кинув на лід Артемія Панаріна. Останній отримав травму і пропустить залишок сезону. НХЛ покарала Вілсона лише штрафом у розмірі 5 тисяч доларів.

Власники Рейнджерсу настільки розсердилися інцидентом, що звільнили президента клубу Джона Девідсона і генерального менеджера Джеффа Гортона.

Ці двоє дистанціювалися від заяви команди щодо дій Тома Вілсона, за що і були відправлені у відставку. Ймовірно, ці зміни і так планувалися в міжсезоння, але в клубі вирішили не тягнути час. Тим більше, привід знайшовся. Тепер поєднувати посади президента і генменеджера буде колишній форвард Рейнджерс Кріс Друрі.