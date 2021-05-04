Драка произошла во втором периоде, когда Рейнджерс побеждал дома Кэпиталз. Победа в этом матче теоретически оставляла команде шансы пробиться в плей-офф.

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Но в один из моментов форвард гостей Том Уилсон начал драку. Он решил, что Павел Бучневич ударил его голкипера. Поэтому именно Бучневич пострадал от него первым. При этом когда российский хоккеист уже лежал на льду, он получил от соперника удар в лицо.

После этого к драке присоединился и Артемий Панарин. Но и он довольно быстро оказался на льду, еще и без шлема на голове.

Участие в драке приняли и остальные игроки обеих команд. Поэтому арбитры долго не могли успокоить дебоширов.

Видео драки в матче НХЛ

Закончилось все тем, что Уилсон получил 10-минутный дисциплинарный штраф, а его партнер по команде Бренден Диллон – две минуты за грубость. На скамью штрафников отправились также Панарин и Бучневич, которые тоже получили штраф за грубость.

После этого Панарин на лед больше не вернулся. И до конца сезона не сыграет. У него травма нижней конечности тела.

А сезон для Рейнджерс почти закончился. Команда проиграла этот матч, пропустив после этого четыре шайбы. Последнюю из них забил именно Уилсон. И потеряла шансы пробиться в плей-офф.