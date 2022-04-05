"Утратил моральное право"

Оккупационные власти Крыма планируют лишить Усика отличия "За верность долгу". Об этом сообщил олова оккупационного государственного совета республики Крым Владимир Константинов.

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Он отметил, что награды и звания будут лишены Усик, бывший премьер АР Крым Сергей Куницын и экс-президент Украины Леонид Кучма.

"Госсовет готовит проект закона республики Крым, в соответствии с которым мы будем лишать государственных наград лиц, утративших моральное право носить указанные награды, в том числе самые высокие.

Первые фамилии в этом списке есть. Кучма будет лишен звания "Почетный крымчанин", Куницын и Усик - отличия "За верность долгу", – сказал Константинов.

Александр Усик родился в Крыму в Симферополе. После оккупации полуострова он был вынужден покинуть свой дом.

Боксер уехал из Украины, чтобы подготовиться к поединку против Энтони Джошуа. До этого спортсмен находился в рядах территориальной обороны Киевской области.