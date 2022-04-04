Жена Усика: Крым – это просто разочарование

Екатерина рассказала о переписке со своей знакомой, проживающей в Крыму. Она пожаловалась, что все восемь лет они живут на полуострове без воды.

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"Друзья, на днях переписывалась с одной своей знакомой, бывшей знакомой, из Крыма. Она мне говорит: "Кать, ты не подумай, знаем, что у вас происходит. Мы не бессердечны. Но ты думаешь, как мы все эти годы жили без воды?

А я вам скажу: все эти годы мои родители тоже жили в Крыму. И все у них было – и вода, и еда. Ну, еда так себе, если честно, говном кормили – россияне это едят, им пофиг", – сказала жена известного боксера.

По словам Екатерины, сегодня для нее Крым – это сплошное разочарование.

Но друзья, логика отсутствует. Крым – это просто разочарование. Кстати, с 2014 года действительно разочарование. Поскольку они переобулись быстро, сменили флажки. Живите, мучаетесь,

– добавила Екатерина Усик.

Александр Усик уехал со своей семьей за границу. Боксер покинул пределы Украины, чтобы подготовиться к реваншу против Энтони Джошуа. Он отметил, что на рынке от него будет больше пользы, чем с оружием в руках.